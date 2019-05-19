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В России с 1987 года от ВИЧ умерли почти 320 тысяч человек

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Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с 1987 года. Тогда стало известно о первом случае заражения. Об этом сообщает Роспотребназдор. Главное причиной смерти инфицированных является туберкулез.

В Роспотребнадзоре заявили, что к концу 2018 года в России проживало чуть более миллиона человек с диагнозом ВИЧ. Впервые за последние 14 лет в пошлом году ведомство зарегистрировало снижение темпов заболеваемости. Обследовано больше четверти населения страны.

В третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые его отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.

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