Порошенко предостерёг Зеленского от политических заигрываний с Россией

Действующий президент Украины Пётр Порошенко накануне инаугурации нового президента призвал обойтись без внутренних потрясений в переходный период. Он предостерёг Владимира Зеленского от "политических заигрываний" с Россией.

В последний день своего президентства Порошенко принял участие в акции памяти жертв политических репрессий. Он возложил цветы к мемориалу в заповеднике "Быковнянские могилы" под Киевом. Там в 1930-е годы расстреляли не менее 20 тысяч человек. Порошенко заявил, что события 1930-х годов прошлого века не дают Украине возможности вернуться к интеграции с Россией.

Инаугурация избранного президента Украины – Владимира Зеленского - состоится в Киеве 20 мая. По данным украинского МИД, ожидается, что на неё прибудут около 60 иностранных представителей. Среди которых пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Делегацию США, в которую вошли пять человек, возглавит министр энергетики Рик Перри.

Представителей России на Украину не позвали. В МИД подчеркнули, что приглашения получили только "партнеры и друзья". "Украинская правда" пишет, что на официальную часть инаугурации приглашены все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Известно, что Зеленский примет присягу в Верховной Раде. После этого он отправится пешком в Мариинский дворец, где встретится с официальными делегациями. Сам Зеленский пригласил всех желающих прийти утром в Мариинский парк, где его инаугурация будет транслироваться на больших экранах.