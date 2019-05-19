В Египте произошёл взрыв у пирамид Гизы: есть пострадавшие

В Египте, возле знаменитых пирамид Гизы, произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом.

AFP со ссылкой на источники в полиции сообщает, что пострадали не менее 17-и человек. По данным Sky News Arabia, из них десять египтян и семь человек из ЮАР.

Reuters сообщает, что большинство пострадавших – туристы. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда рядом приезжал экскурсионный автобус.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

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