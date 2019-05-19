Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Хабаровске задержаны двое граждан Китая по запросу Пекина

Смотреть комментарии

В аэропорту Хабаровска полицейские задержали двух граждан КНР по запросу китайской стороны, которые обвиняются в хищении около двдух миллиардов долларов посредстом финансовой пирамиды. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России. Ирина Волк заявила, что 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества.

Оба задержанных создали для осуществления незаконных целей коммерческую организацию с персоналом в несколько десятков тысяч человек. По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности задержанных пострадали свыше полутора миллионов человек, сумма причиненного ущерба составила около 13 с половиной миллиардов юаней, рассказала журналистам представитель МВД России. По действующему курсу валют, долларовое выражение ущерба более 1,9 миллиардов долларов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG