В Хабаровске задержаны двое граждан Китая по запросу Пекина

В аэропорту Хабаровска полицейские задержали двух граждан КНР по запросу китайской стороны, которые обвиняются в хищении около двдух миллиардов долларов посредстом финансовой пирамиды. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России. Ирина Волк заявила, что 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества.



Оба задержанных создали для осуществления незаконных целей коммерческую организацию с персоналом в несколько десятков тысяч человек. По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности задержанных пострадали свыше полутора миллионов человек, сумма причиненного ущерба составила около 13 с половиной миллиардов юаней, рассказала журналистам представитель МВД России. По действующему курсу валют, долларовое выражение ущерба более 1,9 миллиардов долларов.