Швейцарцы высказались за ужесточение правил владения оружием

В Швейцарии в воскресенье, 19 мая, состоялся референдум об ужесточении законов, регулирующих владение оружием. Около двух третей участников референдума высказалось за новые правила, которые усложняют процедуру покупки полуавтоматического оружия. Будут совершентствоваться и методы проверки происхождения каждой единицы оружия. Такие сведения опубликовал швейцарский институт изучения общественного мнения gfs.bern

"Немецкая волна" отмечает, что Швейцария принимает новые правила, следуя за Европейским Союзом, граждане которого ещё в 2017 году высказались за ограничения в области владения оружия. Тогда это стало ответом на теракты 2015 года теракты в Париже, гибель 130-ти и ранение 350-ти человек.

Противники ужесточения правил опасаются, что в Швейцарии, возможно, набирает силу движение в сторону полного разоружения населения. Огнестрельное оружие в этой стране распространено больше, чем в большинстве других стран Европы. Военнослужащие швейцарской армии держат свои винтовки и пистолеты дома и должны регулярно проводить тренировки. Один раз в пять лет в Швейцарии проводятся стрелковые соревнования при большом стечении зрителей и участников.

Если бы участники референдуму высказались против усиления контроля за владением оружия, это могло бы помешать дальнейшему пребыванию Швейцарии в Шенгенской зоне. Швейцария не является членом Европейского Союза. Восстановление пограничных проверок на границах могло бы неблагоприятно сказаться на туризме.