В Архангельске задержаны несколько человек за акцию 7 апреля

В Архангельске задержаны четыре человека за участие в несогласованной акции против ввоза мусора, которая прошла в городе 7 апреля, сообщают российские правозащитные издания. Тогда во время несогласованной акции полиция никого не задерживала. Однако вскоре начались задержания участников акции. В общей сложности оштрафовали около 40 человек. Некоторых участников штрафуют по отдельности за участие в несогласованном шествии и несогласованном митинге.

Участие в акции 7 апреля стало поводом для возбуждения уголовного дела против местного активиста Андрея Боровикова по статье о неоднократных нарушениях правил проведения акций.

16 мая появились сообщения о приостановке строительства полигона на станции Шиес. Однако официальной информации об этом не было.