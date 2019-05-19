"Зелёная зона" Багдада подверглась обстрелу из "Катюши"

Реактивный сняряд взорвался в воскресенье в Багдаде на расстоянии менее одного километра от посольства США, в "зелёной зоне" – районе с повышенными мерами безопасности. Здесь расположены правительственные учреждения и иностранные представительства.



Иракские официальные источники сообщили, что в результате разрыва снаряда, выпущенного предположительно из установки "Катюша", жертв или пострадавших нет.



Воскресный обстрел "зелёной зоны" – первый с сентября прошлого года. Представитель министерства обороны Ирака сообщил агентству AP, что снаряд упал вблизи памятника Неизвестному солдату. Ведётся расследование обстоятельств обстрела.



По словам представителя иракского командования, выстрел был сделан из восточного пригорода Багдада, где располагаются отряды, поддерживаемые Ираном. Но по сообщениям агентства AFP, ракета была выпущена с открытой площадки на юге Багдада.