В Армении сторонники премьера Пашиняна блокируют здания судов

В Армении сторонники премьер-министра страны Никола Пашиняна начали блокировать здания судов. В частности, заблокирован Ереванский суд в столице Армении, который в субботу освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Заблокированы входы в другие суды в Ереване, в том числе в здание Конституционного суда.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал заблокировать в понедельник утром входы во все без исключения здания судов в республике. Об этом глава правительства Армении написал в фейсбуке. Он также сообщил, что сегодня объявит "о начале второго, самого важного этапа армянской революции" и рассчитывает на общенародную поддержку.

Пашинян сделал такое заявление на следующий день после того, как Ереванский суд изменил меру пресечения для бывшего президента страны Роберта Кочаряна. В результате Кочарян вышел на свободу.

Президент Армении Армен Саркисян в ответ на призыв Пашиняна блокировать все суды в стране потребовал от граждан соблюдать законы.

Дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и еще нескольких бывших высокопоставленных руководителей страны было открыто после "бархатной революции" в апреле-мае, в результате которой правительство Армении возглавил Никол Пашинян. Кочаряну вменяют в вину причастность к событиям 1–2 марта 2008 года. Тогда в Ереване в результате разгона демонстрантов погибли десять человек. Протесты начались после объявления результатов президентских выборов, которые оппозиция посчитала сфальсифицированными.

На демонстрациях 2008 года был арестован действующий премьер Никол Пашинян. Он получил семь лет лишения свободы за организацию беспорядков и вышел из колонии по амнистии в 2011 году.