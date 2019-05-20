Зеленский вступил в должность президента Украины и объявил о роспуске Рады

В Киеве сегодня проходит инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. На торжественном заседании Верховной рады Зеленский принёс присягу и получил официальные символы власти — знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Во время своего первого выступления новый президент объявил о роспуске Рады.

Зеленский в своей речи также назвал Крым и Донбасс территориями Украины. Он заявил, что готов пожертвовать своей должностью ради прекращения огня в на востоке страны и готов начать диалог, чтобы вернуть всех пленных украинцев.

Затем Зеленский отправится в Мариинский парк, гдепримет участие в церемонии представления командующих видами вооруженных сил Украины и поднятия государственного флага Украины.

На церемонии присутствовали президенты пяти стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Делегацию США возглавляет министр энергетики Рик Перри. Приглашения также получили все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича. Все они присутствовали на церемонии. Представителей России на инаугурацию Зеленского не пригласили.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко накануне инаугурации нового главы государства призвал обойтись без внутренних потрясений в переходный период. Он предостерёг Владимира Зеленского от "политических заигрываний" с Россией.