Украина: главы СБУ и Минобороны ушли в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны страны Степан Полторак подали в отставку. Это произошло после инаугурации президента Владимира Зеленского.

В своей первой речи в качестве главы государства Зеленский заявил о необходимости отставки глав СБУ, Минобороны и Генпрокуратуры. Об уходе с поста генпрокурора Юрия Луценко пока не сообщается.

Ранее о своем уходе с постов сообщали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава МИД Павел Климкин.

Кроме того, президент призвал к отставке правительство и заявил, что распускает Верховную раду. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным.

Для того чтобы решение Зеленского вступило в законную силу, нужен президентский указ. Уже завтра Зеленский встретится с представителями фракций. Некоторые из них - в частности, Народный фронт - собираются оспорить решение президента. Предварительно известно, что досрочные выборы в парламент могут пройти 14 июля. До этого дня депутаты будут сохранять свои полномочия.

В Евросоюзе ожидают, что роспуск Верховной рады на Украине пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.