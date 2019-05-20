Украина: главы СБУ и Минобороны ушли в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны страны Степан Полторак подали в отставку. Это произошло после инаугурации президента Владимира Зеленского.
В своей первой речи в качестве главы государства Зеленский заявил о необходимости отставки глав СБУ, Минобороны и Генпрокуратуры. Об уходе с поста генпрокурора Юрия Луценко пока не сообщается.
Ранее о своем уходе с постов сообщали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава МИД Павел Климкин.
Кроме того, президент призвал к отставке правительство и заявил, что распускает Верховную раду. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным.
Для того чтобы решение Зеленского вступило в законную силу, нужен президентский указ. Уже завтра Зеленский встретится с представителями фракций. Некоторые из них - в частности, Народный фронт - собираются оспорить решение президента. Предварительно известно, что досрочные выборы в парламент могут пройти 14 июля. До этого дня депутаты будут сохранять свои полномочия.
В Евросоюзе ожидают, что роспуск Верховной рады на Украине пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.
- Действующая Верховная рада была избрана осенью 2014 года. В её составе у Зеленского нет своей фракции. По опросам, его партия "Слуга народа" могла бы претендовать на победу, если бы парламентские выборы прошли сегодня.
- Социологи также отмечают, что если бы выборы прошли по новой партийной системе, а не по действующей смешанной (половина состава Рады избирается по округам, а еще половина – по партийным спискам на пропорциональной основе – прим. РС), Зеленский мог бы получить подконтрольные ему коалицию и правительство. Для реализации такого сценария необходимо, чтобы нынешняя Рада утвердила партийную систему выборов.
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