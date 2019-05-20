Счётная палата: указ Путина о росте доходов населения вряд ли выполним

Задачи снижения уровня бедности и роста доходов населения в 2019 году, поставленные перед правительством России президентом Владимиром Путиным, вряд ли будут выполнены. Об этом говорится в оперативном докладе Счётной палаты.

В документе отмечено, что "для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения должны существенно вырасти" уже во втором квартале, что "представляется маловероятным".

В первом квартале 2018 года реальные располагаемые денежные доходы граждан снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также "маловероятным" Счётная палата признала снижение доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума. По итогам 2018 года эта доля составила 12,9% или 18,9 миллионов человек. Путин поставил задачу уменьшить её за год до 10,5%. Однако в прошлом году, даже при условии значительных мер государственной поддержки малоимущих, бедность удалось снизить лишь на 0,3 процента.

По указу президента "О национальных целях к 2024 году", правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и в два раза уменьшить уровень бедности в стране.