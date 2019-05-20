Ноль баллов для России. Скандалы вокруг "Евровидения"

Конкурс "Евровидение" остается одним из самых популярных в России и мире музыкальных шоу. Несмотря на то, что вот уже много лет подряд среди его участников все чаще встречаются люди самого разнообразного вида и размера, многих это до сих пор удивляет и возмущает.

​Галина Завгородня

Посмотрев Францию - я поняла почему Нотердам сгорел....

Denis Dren

Друзья! Что вчера это было, на Евровидении?

Я не гомофоб, не воцерковлённый, веганы и другие с прибабахом мне не мешают жить.Но то ,что я увидел на "песенном" конкурсе, это жесть.Я почувствовал, как меня прямо за шкирку пытаються затащить туда, где я не хочу быть.Мне НАВЯЗЫВАЮТ то, что мне неинтересно.

Я взрослый (скоро полтинник разменяю), состоявшийся мужчина. Не досмотрел до конца, хотя всегда открыт для всего нового и интересного. Душа ещё молодая.

​Константин Калачев

А вот еще был случай. Один политолог посмотрел «Евровидение». Но остался натуралом.

В этом году конкурс проводился в Израиле, что стало для большого количества активистов по всему миру поводом выразить протест против действий этой страны.

Исраэль Шамир

Наши друзья-артисты в Израиле протестуют - какое может быть Евровидение, если в эти же дни миллионы палестинцев заперты за колючей проволокой? Сначала прекратите апартеид, а потом уже зовите гостей! <...>

Вы скажете, что Евровидение - не самое замечательное, что создало человечество. Конечно! Но это совсем не в тему. Если уж миллионы людей смотрят - нечего превращать это в знак поддержки израильского режима апартеида.

Без акций протеста не обошлось и в телеэфире. Эпатирующим жестом отличилась группа Hatari из Исландии. Имиджу артистов это вполне соответствовало, однако наряды в стиле BDSM на сцене вызвали у зрителей куда меньше возражений, чем флаг Палестины в VIP-зоне.

Наталья Геворкян

Смотрела вполглаза. Мне показалось, что исландские BDSM держали ленту, повторяющую цвета палестинского флага, со словом Палестина и показывали V? Разве Евровидение не вне политики?

​Ольга Мещерякова

Каюсь, очень мне понравилась Исландия. Вот прям всё как надо у них было. И потом растянули этот Палестинский флаг... Ну, ёлки-палки, ну как же так!!! Надо не иметь ни грамма соображения в пустой голове, чтобы такое утварить. А номер был такой хороший

Варвара Турова

Вот так закончились, раз и навсегда, все мои (давние и многочисленные) мечты, связанные с этой страной.

Shame on you, Iceland.

Ziva Abri

Зря их впустили. Они честно предупреждали, что будут провоцировать. А на конкурсе запрещена политизация. Надо было не допускать до конкурса или дисквалифицировать. После драки кулаками не машут. А выступление их- слабое. Дешовка. Поэтому они и пытались к себе внимание привлечь обычным методом, - оскорбляя Израиль. Хамское выступление

Аркадий Бабченко

Вот в тысячный раз задаюсь вопросом - а чего все эти деятели по поддержке Палестины не едут поддерживать Палестину в Палестину? Ну вот вышли бы вот так в Рамалле, как есть - в костюмах БДСМ, с макияжем, с женскими прическами на мальчиках, с серьгами, на каблуках, в латексе - и заявили бы о поддержке Палестины.

Но почему-то нет. Едут к фошистским сионистам.

Александр Алдушин

Там все махали флагами. То есть какие-то флаги можно, а какие-то нельзя? Вы уж определитесь. Палестина не участвует в соревновании. То, что эта провокационная группа делает такое заявление, больше имеет отношение к художественному акту, чем к конфронтации. Для Израиля эта тема - серьезная проблема. Было бы странно, если бы никто не заметил ее. Тем более такие яркие музыканты.

С политическим высказыванием выступили и танцоры из труппы Мадонны, хотя их посыл был совсем иным: участники выступления, у которых были нашиты на спине флаги Израиля и Палестины, ушли со сцены, держась за руки.

Многие в России верили в победу Сергея Лазарева и были разочарованы тем, что он занял "всего-навсего" третье место.

То, что Лазарев не стал победителем, было расценено большим количеством комментаторов как попытка "засудить" Россию - так считает и сам певец, обвинивший в предвзятости, например, Грузию, где зрители поставили ему ноль баллов.

Много претензий возникло и по отношению к другим соседним странам, жюри которых почему-то проголосовало не за Россию.

Ефим Шифрин

Чисто интересуюсь: а голый нуль от белорусских профи - это что, из-за нервов? Что, прямо-таки, наш Серёня, по их мнению, хуже всех?

Юрий Мысягин

Тут зрада прилетела откуда не ждали. Ух, такая зрадища - предательство просто.

На Евровидении при голосовании Беларусь не дала НИ ОДНОГО балла представителю из РФ. Ни одного.

Вот вообще ни одного и точка.

Это просто какое-то предательство братского народа. Адиннарод проигнорировал своих братьев по союзному государству и отдал высшую оценку - 12 баллов - исполнителю из Израиля.

Зато проголосовали те, от кого ждали скорее антипатии.

Елена Карра

Замечу, от Литвы ушли 12 балов. Как ни странно, при всей политике. Оказывается, большая часть людей тут не враги...адекватные люди со свободой выбора.

Претензии к голосованию прокомментировал даже Дмитрий Песков, который отметил, что третье место - это не так уж плохо.

Но и в России ​не все считают, что Лазарев должен был неминуемо победить. За неоригинальность и отсутствие национального колорита певца критикует Юрий Лоза:

Что в нём российского, кроме штампа в паспорте и денег, потраченных на закупку зарубежного контента? Иностранцы его одели, обули, придумали номер и написали ему песню на английском языке, которая, никому в России не нужна, зато, по их мнению, должна понравиться британской домохозяйке. Мало того, за всё время его пребывания на фестивале никто даже не попытался с ним заговорить или поздороваться по-русски, к нему обращаются исключительно как к англосаксу, пусть и приехавшему из России.

Ещё один вопрос — а зачем нам эта победа? Ну победил наш Дима Билан, и что? Зайдите на его сайт и посмотрите расписание Диминых европейских гастролей — да нет их и не было с момента «триумфа» и по сей день, потому что никому он там с английскими песнями не нужен. Он «точь-в-точь» и «один-в-один», а в Старом Свете это не котируется — у них своих таких полно.

Анастасия Миронова

Удивлена третьим местом Лазарева. Читала только про финал - не смотрела. Писали, что многие страны за него не голосовали.

Меня феномен его популярности поражает. Лазарев - из породы абсолютно несексуальных людей. Есть такие. Люди, которые не вызывают и не проявляют никаких страстей. Как картонные. На нашей эстраде из таких же - Басков, Алсу. Я не знаю, как они пришли к популярности. Потому что и Лазарев, и Басков - нейтральные люди. Есть плюс, есть минус. Если привлекательные, есть отвратительные. Есть темпераментные, есть флегматичные. Есть, в конце концов, посредственные. Есть ярко выраженные середнячки. А есть никакие.

Я их называю "стерильные" люди. Они обычно носят, кстати, белое и белое с черным. Сергей Лазарев - тот случай. Очень близко к ним стоят Дима Билан, Полина Гагарина, Валерия. Но последние две с голосами и хорошо поют. Как Алсу попала в звезды, понятно. У Баскова с Лазаревым, видимо, есть какие-то персональные поклонники с большой влиятельностью и абсолютной невосприимчивостью к сексуальной энергии. Такие же стерильные

Есть и мнение, что представлять Россию могли бы более достойные участники - или хотя бы те, кто по-настоящему умеет выигрывать песенные конкурсы.

​Стелла Иванова

Извините, я не в тему. Просто подумалось. Евровидение я не смотрела. Но, говорят, что Лазарев занял почетное третье место.

А всё почему? А, всё потому, что надо было Алсу послать туда, а не Лазарева. Голосование было бы то, что надо.