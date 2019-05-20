Мать умершего заключённого отсудила у ФСИН 200 тысяч рублей

Районный суд Санкт-Петербурга взыскал 200 тысяч рублей с местной медсанчасти ФСИН в пользу Ирины Султановой – матери умершего заключённого Евгения Романова. В такую сумму суд оценил моральные страдания женщины, связанные с тем, что её сыну не оказали надлежащей помощи. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

Султанова считала, что полицейские подкинули её сыну наркотики, а врачи следственного изолятора "Кресты", где находился задержанный, заставляли принимать психотропные препараты, при том что у него была их непереносимость. Женщина обращалась в Следственный комитет с заявлением о преступлении, где указывала, что состояние сына постепенно ухудшалось, и в декабре 2015 года он умер. СК отказался привлекать к ответственности врачей. В 2017 году Романова признали виновным в преступлении, но прекратили дело в связи с его смертью.

Независимые судебно-медицинские эксперты выявили многочисленные нарушения в действиях сотрудников больницы ФСИН. "У Романова не были своевременно распознаны сердечные заболевания, – отметил Черкасов – По этой причине он скончался". Также судмедэкспертиза показала, что Романов нуждался в лечении шизофрении в специализированном психиатрическом отделении, но врачи лишили его такой возможности.

Евгения Романова задержали в июле 2015 года по подозрению в нетрезвости и доставили в отдел полиции. Там в ходе досмотра у него в кармане правоохранители нашли наркотики, хотя при обыске на улице у задержанного ничего обнаружено не было.