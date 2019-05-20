В Тихом океане разрушается купол могильника ядерных отходов

Загрязнение Тихого океана отходами ядерных испытаний, которые проводились США с 1946 по 1958 год, может нанести серьёзный ущерб окружающий среде. С таким заявлением выступил в столице государства Фиджи, городе Суве, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщила The Washington Post. Генеральный секретарь объявил, что бетонный купол над могильником ядерных отходов на одном из островов быстро разрушается.



Ядерные взрывы привели к тому, что многие острова, надолго останутся непригодными для жизни из-за высокого уровня радиации. Правительство Маршалловых Островов опубликовало данные, согласно которым уровень смертности среди жителей этих территорий один из самых высоких в мире.



Среди захороненных на острове Рунит радиоактивных веществ есть и плутоний-239, период полураспада которого составляет 24 тысячи 100 лет.