Американский миллиардер и филантроп Роберт Смит, выступая с речью перед выпускниками колледжа Морхаус в Атланте, пообещал выплатить их студенческие кредиты, сообщает CNN. Слушатели встретили заявление Смита ошеломлённым молчанием и бурными аплодисментами.

"От имени восьми поколений моей семьи, живших в этой стране, мы собираемся немного подбавить топлива в ваш автобус", — заявил Смит. Он намерен выплатить долги 396 выпускников, что, предположительно, составляет около 40 миллионов долларов. Президент колледжа Дэвид Томас назвал поступок миллиардера "освобождающим".

​22-летний выпускник Аарон Митчем подсчитал, что на оплату долга в 200 тысяч долларов ему бы потребовалось 25 лет. "Мы все плакали. В тот момент я чувствовал, будто с меня сняли тяжёлое бремя", — сказал он.

Роберт Смит ― основатель и исполнительный директор инвестиционнго фонда Vista Equity Partners. В списке Forbes 2019 года он занял 355-е место среди самых обеспеченных американцев.

Колледж Морхаус известен тем, что в нём учился лидер движения за права чернокожих в США в конце прошлого столетия Мартин Лютер Кинг. Все его студенты — мужчины-афроамериканцы. Роберт Смит получил в Морхаусе почётную докторскую степень.

Неоплаченные студенческие займы — одна из национальных проблем США. В 2018 году их сумма составила почти 1,5 триллиона долларов и за последнее десятилетие увеличилась более, чем вдвое. Некоторые кандидаты в президенты США сделали списание долгов ключевым элементом своих предвыборных платформ, также ряд штатов и учреждений стремятся к бесплатному обучению в колледжах.