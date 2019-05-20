Партии Макрона и Ле Пен лидируют перед выборами в Европарламент

Во Франции менее чем за неделю до выборов в Европарламент 26 мая крайне правое «Национальное объединение» (бывший "Национальный фротн") и президентская партия «Вперед, Республика!» остаются лидерами опросов, значительно опережая остальные политические движения. За партию Марин Ле Пен готовы голосовать 23,5% французов, за правящую в стране партию Эмманюэля Макрона — 23%, согласно опубликованному 20 мая опросу института Ipsos.



Ежемесячный опрос института показывает устойчивый рейтинг партии «Вперед, Республика!» и однопроцентный рост популярности крайне правых, отмечает France-Presse. Третье место занимает французская правая партия «Республиканцы» с 13% поддержки.

Список Социалистической партии Франции едва преодолевает 5-процентный барьер (5,5%), необходимый для прохождения в Европарламент. Списки других партий и движений, согласно данным института Ipsos, пользуются поддержкой от силы одного процента избирателей каждый. Среди них — «Желтый альянс», представляющий протестное движение «желтых жилетов», сообщает Международное французское радио.