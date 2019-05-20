В Австрии ушли в отставку все министры от правопопулистской партии АПС

В Австрии через три дня после начала коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой партии. Представитель АПС вечером в понедельник сообщил, что партия отреагировала таким образом на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля, сообщает "Немецкая волна".

Ранее в тот же день Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генерального секретаря АПС в июле 2017 года, когда было снято видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса. Кадры были сняты неизвестными лицами на скрытую видеокамеру на острове Ибица за три месяца до парламентских выборов. На видео записано как Штрахе обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС

Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем. Канцлер разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы.