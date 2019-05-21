Суд разрешил Конгрессу получить финансовые документы Трампа

Судья федерального округа Колумбия обязал бухгалтерскую компанию Mazars USA предоставить Комитету по надзору в Палате представителей финансовые отчеты президента Дональда Трампа за шестилетний период до того, как он вступил в должность в 2017 году.

Судебное разбирательство является очередным шагом в противостоянии между контролирующими Палату представителей демократами и президентом, который не желает публично обнародовать свои налоговые декларации.

Ранее демократы в Конгрессе США официально затребовали раскрыть налоговые отчисления Трампа за 2013-2018 годы и детали о возможных налоговых провеок в отношении Трампа и его бизнеса.

22 апреля Трамп и его компания подали в суд на председателя Комитета по надзору Палаты представителей Элайе Каммингсу, настаивая на незаконности его требования.

По мнению ряда экспертов, решение судьи может стать лакмусовым тестом для разбора других судебных тяжб имеющих отношение к финансовым документам президента. В своем решении судья подчеркивает, что Конгресс, в частности, может проводить расследование в отношении действующего президента на предмет конфликта интересов и этических вопросов даже без официального возбуждения дела об импичменте.

"Мы не согласны с этим решением, это безумие", - заявил Трамп перед отъездом из Белого дома на митинг в Пенсильвании, отметив, что судья, принявший его, был назначен президентом Бараком Обамой.

Юридическая команда Трампа собирается подать аппеляцию.

Компания Mazars стала объектом расследования Комитета по надзору после того, как бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн обвинил президента в фальсификации размера своего состояния с тем, чтобы купить команду американского футбола Buffalo Bills и снизить свою налоговую нагрузку на недвижимость. Сделка с Buffalo Bills не состоялась.