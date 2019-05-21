Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Трехкратный победитель автогонок в классе "Формула-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Как сообщили его родственники, Лауда умер в семейном кругу вечером 20 мая. В августе 2018 года бывший автогонщик перенес операцию по пересадке легких.

Проблемы с легкими у Лауды начались еще в 1976 году после аварии во время гонки в немецком Нюрбургринге, когда болид австрийского спортсмена загорелся. Лауда около минуты оставался в горящей машине. Он получил обширные ожоги головы и надышался токсичным дымом. Позже в больнице Лауда впал в кому, и врачи не были уверены в том, что он выживет. Однако уже через шесть недель после аварии он вернулся на трассу. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые он всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из его узнаваемых атрибутов.

Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако вопреки желанию отца Лауда стал автогонщиком, впервые приняв участие в этапе "Формулы-1" в 1971 году. Четыре года спустя он впервые стал чемпионом.

В 1979 году австриец объявил о завершении карьеры в "больших гонках" и основал авиакомпанию Lauda Air, но три года спустя вернулся в "Формулу-1".

В 2002 году Лауда с выгодой продал свое предприятие Austria Airlines. Еще через два года он объявил о создании лоукостера Niki, который в 2011 году стал частью Air Berlin, обанкротившейся в 2017 году.

Ники Лауда - самый успешный автогонщик в истории Австрии. В 2013 году американский режиссер Рон Ховард снял художественный фильм "Гонка", посвященный аварии Лауды и его возвращению в большие гонки.