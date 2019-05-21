Зеленский призвал США и ЕС продолжать давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. На встрече с представителями США, прибывшими на его инаугурацию, Зеленский в частности заявил, что "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против Российской Федерации".

Владимир Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности, сообщается на сайте президента Украины.

Президент добавил, что готов проводить прозрачные, открытые и демократические реформы на Украине. Он назвал США примером для Украины и подчеркнул, что его страна стремиться стать европейской "в сфере ценностей и прозрачности".

В тот же день Зеленский, при встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, выразил надежду, что санкционное давление на Россию со стороны ЕС будет продолжаться, назвав это жизненно важным фактором для Украины, которая несёт потери в Донбассе из-за действий России.