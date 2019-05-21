Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева, обвинившая полицейских в пытках, заявила о том, что из уголовного дела прокуратура исключила важные доказательства. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщила сама пострадавшая.

Прокуратура Иркутской области исключила из обвинительного заключения (документ есть в распоряжении редакции) протоколы допросов полицейских, которые были проведены на очной ставке с пострадавшей от их действий Мариной Рузаевой на этапе предварительного следствия. Ведомство постановило признать эти доказательства недействительными. Из дела "выкинули" основные вещдоки, улики, доказательства вины полицейских, – заявил редакции "Сибирь.Реалии" председатель общественной организации "За права человека" Павел Глущенко.

Сейчас Марина Рузаева с адвокатом изучает все 14 томов дела . 23 мая состоится судебное заседание по поводу возобновления расследования уголовного дела о нападении на неё трех полицейских и истязании в здании полиции Усолья.

Многодетная мать уже три года пытается привлечь к ответственности полицейских. Она утверждает, что её пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. Правозащитникам Иркутска с большим трудом удалось добиться возбуждения уголовного дела на майора Дениса Самойлова и оперативников Александра Корбута и Станислава Гольченко. Двое из них до сих пор работают в полиции , а майор Самойлов "с почестями" ушел на пенсию.