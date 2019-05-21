Напавшему на мечети в Новой Зеландии предъявлены обвинения

В Новой Зеландии полиция предъявила обвинение в терроризме Брентону Тарранту, арестованному по делу о нападении на мечети в городе Крайстчёрч.

Как сообщает New Zealand Herald, Тарранту также предъявили ещё одно обвинение в убийстве и два – в покушении на него. В общей сложности теперь ему вменяют в вину 51 убийство, 40 покушений на убийство и один теракт, заявили в полиции. Материалы дела переданы в суд.

В начале мая от полученных ранений умер гражданин Турции Зекерия Туран. Он стал 51-й жертвой нападения на мечети в Крайстчёрче.

15 марта 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей города Крайстчёрч, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. Сообщалось, что Таррант придерживается ультраправых взглядов. Он находится под стражей.

Таррант вёл прямую трансляцию нападения в Facebook. Из-за этого политика социальной сети подверглась критике. В конце марта компания Facebook объявила, что будет блокировать пропаганду или даже просто изложение взглядов белых расистов.

После событий в Крайстчёрче власти Новой Зеландии объявили об ужесточении законов о распространении огнестрельного оружия. Запрет, в первую очередь, распространится на продажу и использование штурмовых и полуавтоматических винтовок. По данным властей, Брентон Таррант использовал при нападении оружие, приобретенное законным способом.