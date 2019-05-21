Вынесен приговор врачу, нашедшему спирт в крови погибшего ребёнка

Суд в Московской области вынес приговор эксперту, который нашёл следы алкоголя в крови шестилетнего мальчика, насмерть сбитого машиной в Балашихе в апреле 2017 года. Михаила Клеймёнова признали виновным в халатности и назначили ему 10 месяцев исправительных работ, сообщает агентство ТАСС.

Отец погибшего ребёнка обжалует приговор.

По версии следствия, Клеймёнов использовал при отборе образцов крови погибшего металлический черпак, а также не отправил анализы в лабораторию своевременно. Это привело к спиртовому брожению крови и образованию в ней этилового спирта.

Михаил Клеймёнов вину не признал и настаивает, что алкоголь был в крови ребёнка в момент аварии.

Ольгу Алисову, которая 23 апреля 2017 года насмерть сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, в ноябре того же года приговорили к трём годам колонии-поселения.

Дело Алисовой вызвало общественный резонанс из-за того, что первичная экспертиза выявила в крови погибшего шестилетнего мальчика дозу алкоголя, которая соответствует сильнейшей степени опьянения. Позднее врача, который проводил экспертизу, обвинили в халатности.