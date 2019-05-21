В Абхазии оппозиция протестует и требует перенести выборы

В Абхазии в ночь на вторник представители оппозиции перекрыли участки автотрассы из Сухуми к российской границе. Они требуют перенести выборы президента самопровозглашенной республики с лета на осень из-за возможного отравления кандидата от оппозиционного блока Аслана Бжании. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как заявил журналистам руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба , акция по блокированию дорог носила предупредительный характер, поэтому она проходила ночью. Сейчас на одном из участков трассы движение восстановлено.

Накануне абхазская оппозиция объявила бессрочную "акцию неповиновения»" у здания парламента в Сухуми после решения депутатов не переносить выборы президента, назначенные на 21 июля. Оппозиционеры требуют отставки главы республики, участники митинга призвали перекрывать дороги.

К утру вторника у здания парламента в центре Сухуми собрались около сотни человек. Митинг с требованием перенести дату выборов продолжается. Представители власти не выходили к участникам акции.

Кандидат на пост главы Абхазии от оппозиционного блока Аслан Бжания был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен.

Глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжания. Вчера в Москве приступила к работе группа Генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.