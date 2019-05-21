МИД Чехии приветствовал установление мира в Вестеросе

МИД Чехии отреагировал на завершении гражданской войны в телесериале “Игра престолов”. Сообщение о реакции появилось в Фейсбуке ведомства.

“Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы воспринимаем как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения”, — говорится в сообщении.

В понедельник канал HBO показал последнюю серию выходившего с 2011 года телешоу “Игра престолов”. Сериал рассказывал о гражданской и династической войне в вымышленном средневековым государстве Семь королевств, расположенном на континенте Вестерос.

В последней серии лорды выбирают государству нового короля — представителя великого дома Старков — Брандона Старка. Один из регионов после избрания отсоединяется от государства, и он получает титул короля Шести королевств. В США эпизод посмотрели более 13 с половиной миллионов человек.