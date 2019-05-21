В Приморском крае детям с сахарным диабетом не хватает лекарственных препаратов и расходных материалов, которые выдают краевые власти. Об этом говорится в соответствующей петиции на имя президента России Владимира Путина. В течение пяти дней её подписали около 55 тысяч человек.

Из текста обращения следует, что вместо положенных 600 тест-полосок для измерения уровня сахара в крови за пять месяцев, предоставлены были только 100. Также отмечается, что государственная закупка на расходные материалы не была произведена.

О сложностях с материалами для детей с диабетом стало известно 8 мая. В Департаменте здравоохранения заявили, что финансирование заявок на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий ограничено. Для диабетиков могут предоставить только инсулин, уточнили представители ведомства края.

Ранее через серию судов инициативная группа родителей добилась выплат от Департамента труда и социальной защиты Приморского края. Раз в квартал они получали около трёх тысяч рублей. Однако выплату отменили ввиду того, что необходимые расходные материалы должен был предоставить Департамент здравоохранения.

"Когда утвердили целевое финансирование и выделили деньги, выплаты убрали, а закупок как таковых Департамент здравоохранения не организовал. А теперь оказалось, и деньги куда-то исчезли?", – сообщил "Сибирь.Реалии" Геннадий Антропов, отец ребёнка с диабетом.