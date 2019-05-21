Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу составит протокол на портал "Тайга.инфо" за распространение нецензурной брани. Об этом ведомство уведомило редакцию издания. В публикациях о групповом избиении студента новосибирского колледжа, на которое указывает ведомство, часть слов была заменена звездочками.

Роскомнадзор нашёл в публикации "Тайги.инфо" нарушение статьи об "изготовлении или распространении продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань". Главный редактор портала вызван для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении.

"Судя по всему, претензии Роскомнадзора сводятся к словам в тексте статьи "Убей его, *****!" Нецензурную брань в слове, зашифрованном звездочками, можно найти лишь при большом желании и определенном интересе. Слова "милый" или "бубен" также укладываются в данное количество звездочек, но бранными не являются", – заявил главный редактор издания Василий Волнухин​.

Что увидел Роскомнадзор в тексте – остается загадкой, добавил журналист​. Он подчеркнул, что редакция "Тайги.Инфо" скрупулезно следует закону "О СМИ" и имеет право требовать того же от регулирующих органов.

Ранее несколько изданий распространили информацию о том, что студенты архитектурно-строительного колледжа избили своего сверстника за якобы совершённое им изнасилование. Директор учреждения, член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Аверьяскин подтвердил РБК, что избитый студент учится в его колледже. При этом он отрицает, что там учатся участники нападения.

Аверьяскин заявил, что подал в Роскомнадзор жалобы на "Тайгу.инфо" и "НГС". Их публикации, по его мнению, вредят репутации колледжа.