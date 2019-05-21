Соединённые Штаты против Huawei: история конфликта

Китайская телекоммуникационная компания Huawei уже больше десяти лет сталкивается с обвинениями в промышленном шпионаже и сборе разведданных, в первую очередь, со стороны США. Но на фоне развязанной администрацией Дональда Трампа против Китая торговой войны, бизнес китайского гиганта оказался под особенно серьезной угрозой. Huawei, уже фактически отказавшаяся от американского рынка, может лишится доступа и к американским технологиям. Пострадать от этого могут и поставщики из США: Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и вторым в мире производителем смартфонов, и при этом на треть зависит от американской электроники.

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Дональд Трамп и Министерство торговли США ограничили одновременно импорт продукции Huawei в США и поставки американского программного обеспечения и оборудования китайской компании. Первая мера еще не вступила в силу, вторая отложена на три месяца.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, вводящее в стране режим чрезвычайной экономической ситуации и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами представляющими риск для национальной безопасности. В распоряжении конкретные фирмы не названы, но эксперты предполагают, что распоряжение направлено главным образом на ограничение деятельности Huawei, компании из Китая, с которым США находятся в состоянии торговой войны. На следующий день Министерство торговли США сообщило о включении Huawei в так называемый entity-list, то есть торговый черный список: входящие в него фирмы не могут приобретать компоненты, оборудование и программное обеспечение, произведенное в США, без разрешения властей. 21 мая такое разрешение американские власти все же выдали, но только временно, до 19 августа 2019 года и только на оборудование, необходимое для поддержания существующей сети и уже произведенных устройств.

У Huawei проблемы: под ударом оказался не только основной бизнес компании – строительство сетей связи, но и производство смартфонов, которые используют американские чипы, а также операционную систему и приложения Google.

Одной из первых на действия властей отреагировала Google: уже 20 мая, по данным Reuters, компания решила ограничить сотрудничество с китайской компанией. Google продолжит поддерживать уже выпущенные смартфоны Huawei, но новые устройства смогут использовать только публичную версию операционной системы Android и лишатся доступа к Google Play и запатентованным приложениям Google, таким, как Google Mail, Google Maps, Chrome, Youtube и другим.

По информации Bloomberg, приостановить поставки Huawei решили и крупнейшие американские производители электронных компонент, в частности, Intel (процессоры для телекоммуникационного оборудования) и Qualcomm (чипы для смартфонов). Huawei уже использует в некоторых моделях смартфонов процессоры собственного производства под брендом Kirin, но, по оценке APN, треть поставщиков электронных компонент Huawei – из США. Источники Bloomberg утверждают, что Huawei, ожидая возможные санкции со стороны США, успела закупить достаточное количество американской электроники, чтобы не останавливать производство несколько месяцев.

Huawei – яркий продукт “китайского капитализма”. Хотя формально компания независима от правительства и компартии КНР, структура ее собственности не прозрачна, телекоммуникационного гиганта подозревают в тесных связях с военными. Основатель Huawei Жэнь Чженфэй – сам выходец из китайской армии.

Компания Huawei (с китайского языка это название можно перевести и как "прекрасное деяние" и как "Китай имеет возможности") была создана в 1987 году Жэнем Чженфэем, бывшим военным инженером Народно-освободительной армии Китая. Небольшая фирма с уставным капиталом в всего несколько тысяч в долларовом эквиваленте начинала с реверс-инжиниринга, то есть, по большому счету, копирования западных образцов коммутационного оборудования для офисных АТС. Параллельно компания инвестировала в собственные исследования и разработки и, пользуясь государственной политикой протекционизма, быстро росла.

В Китае Huawei зарегистрирована как "коллектив [трудящихся]", формально он принадлежит своим сотрудникам через профсоюзный комитет и аффилированный инвестиционный фонд. Формально основатель и директор Чженфэй владеет менее чем 1,5 процента акций. В действительности среди сотрудников распределяют "виртуальные ограниченные акции", которые нельзя покупать или продавать и которые не дают права участвовать в принятии решений. При увольнении акции сотрудника возвращаются компании. Эксперты высказывали мнение, что Huawei полностью или почти полностью принадлежит Жэню Чженфэю и приближенным к нему топ-менеджерам. Такая нестандартная и непрозрачная схема владения не исключает скрытой аффилиации Huawei с правительством и армией Китая, хотя официальные представители компании много раз это отрицали.

Уже в начале 1990-х Huawei получила контракт на создание первой общенациональной телекоммуникационной сети для китайской армии, а с 1997 года вышла на внешние рынки. Китайская компания начинала с открытия исследовательских центров, но действовала все более агрессивно и уже в 2004 году заключила контракт на строительство сотовой сети третьего поколения для мобильного оператора Telfort, одного из крупнейших в Нидерландах. Экспансия была стремительной: большие проекты в Скандинавии, Великобритании, Австралии и Индии, США и Канаде, совместные предприятия с Siemens, 2Com, Symantec, Motorola. В 2018 году Huawei была названа крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования, параллельно фирма успешно развивает собственное производство мобильных устройств. По итогам первых трех месяцев 2019 года Huawei вышла на второе место в мире по числу проданных смартфонов, обогнав Apple и уступает теперь только Samsung.

Huawei регулярно попадала в скандалы с промышленным шпионажем.

Самый анекдотичный подобный случай произошел в 2004 году, когда сотрудник Huawei Чжу Ибинь был задержан охраной на выставке SuperComm поздним вечером, уже после закрытия: его застали за разборкой и фотографированием оборудования конкурирующей фирмы. Ибинь был зарегистрирован на выставке от фиктивной компании Weihua. Позже в Huawei заявили, что это действительно их сотрудник, который, впрочем, действовал по собственной инициативе и был уволен. Более серьезными были иски, поданные Cisco, Motorola, T-Mobile и другими компаниями, большинство из них китайская компания закрывала в досудебном порядке, хотя дело, инициированное T-Mobile, китайский гигант проиграл в 2017 году, отделавшись скромным штрафом в 5 миллионов долларов.

Американские власти много лет обвиняют Huawei в сборе разведданных. Доказательства наличия бэкдоров в оборудовании китайской компании публично представлены никогда не были.

Агрессивный выход китайской компании на западные рынки с самого начала встречал противодействие местных регуляторов, например, в Британии Huawei в середине 2000-х пришлось отказаться от поглощения крупного оператора Marconi, а в 2012 году австралийские власти по рекомендации разведывательных служб исключили Huawei из числа претендентов на участие в осуществлении национального телекоммуникационного инфраструктурного проекта. Но главное, Huawei так и не удалось закрепиться на самом желанном рынке – в США. В 2008 году не состоялось слияние Huawei и американской 3COM, в 2010 году сорвалась выгодная (для обеих сторон) сделка по апгрейду сетей американского оператора Sprint-Nextel. На этом фоне официальные заявления об угрозе сотрудничества с Huwei для государственной безопасности США становились все более острыми.

В 2012 году постоянный комитет по разведке Палаты представителей Сената США выпустил доклад, в котором Huawei и еще одна китайская телекоммуникационная компания, ZTE, были названы угрозой национальной безопасности. Члены комитета, если верить докладу, получили от бывших сотрудников Huawei внутренние документы компании, из которых следует, что она предоставляла услуги "хакерскому" подразделению армии Китая. В отчете шла речь и о связях компании с правительством и армией Китая, и о шпионских "бэкдорах" оборудования. Впрочем, доказательства представлены не были, в Huawei все отрицали.В 2014 году бывший директор ЦРУ и АНБ Майкл Хайден заявил, что видел "твердые доказательства" наличия "бэкдоров" в оборудовании Huawei. Опубликованы они снова не были. В том же году из документов, обнародованных Эдвардом Сноуденом, выяснилось, что АНБ не только пыталось установить, есть ли в оборудовании Huawei шпионские "бэкдоры", но и само осуществило хакерскую атаку на китайскую компанию. Чем закончилась операция неизвестно. В феврале 2018 года главы шести разведывательных агентств США дали показания сенатскому комитету по разведке и заявили о необходимости наложить запрет на использование продуктов Huawei для американских физических и юридических лиц. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что он и его коллеги по разведывательной работе "глубоко обеспокоены рисками, которые несет допуск в наши телекоммуникационные сети компаний или организаций, зависимых от иностранного правительства, не разделяющих наши ценности". Вскоре после этого крупнейший ритейлер электронных товаров в США, Best Buy, отказался от торговли смартфонами и другими продуктами Huawei. В апреле 2018 года Федеральная комиссия по коммуникациям США проголосовала за запрет на использование государственных субсидий для приобретения оборудования Huawei. Китайская компания в ответ заявила о снижения приоритета американского рынка в планах своего развития.

В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. Ваньчжоу была освобождена под залог, но судебные заседания по вопросу экстрадиции топ-менеджера в США продолжаются.

В России Huawei может стать одним из участников строительства телекоммуникационной сети нового поколения 5G.

В ближайшие десятилетия мир будет переходить на телекоммуникационные сети нового поколения – 5G. Новая технология предполагает многократное ускорение мобильного интернета и возможность почти неограниченной плотности точек доступа. Эпоха 5G – повсеместный "интернет вещей", полноценная виртуальная и дополненная реальность, дистанционная медицина, автомобили на автопилоте. Однако для развертывания сетей нового поколения понадобится глобальное обновление телекоммуникационной инфраструктуры и значительное увеличение базовых станций связи. Huawei планируют стать одним из ключевых глобальных участников этого процесса, но новые санкции США могут серьезно сказаться на планах компании. Помимо США, Австралия и Новая Зеландия уже официально отказали Huawei в участии в тендерах на апгрейд местных сетей связи из соображений безопасности. Канада, один из первых иностранных рынков, куда успешно вышла китайская компания, пока проводит собственную оценку риска. Великобритания пока не отказала Huawei в участии в тендерах по 5G, но британские разведывательные структуры не скрывают, что настроены по отношению к компании настороженно.

А вот в России Huawei по-прежнему рассматривает в качестве ключевого партнера по развитию сетей нового поколения крупнейший оператор “Билайн”.