The Bell: главе РПЦ строят резиденцию под Петербургом за 2,8 млрд рублей

Главе Русской православной церкви патриарху Кириллу строят резиденцию стоимостью 2 миллиарда 800 миллионов рублей, сообщает издание The Bell со ссылкой на источники на строительном рынке.

По данным СМИ, под резиденцию реставрируют территорию Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Заказчиком проекта является Управление делами президента России, подрядчиком – строительная компания "Геоизол", которая, в частности, обслуживала объекты Красной поляны в Сочи. Завершить работы планируется в декабре 2021 года.

Несмотря на то, что на сайте госзаказа сведения о подряде засекречены, The Bell удалось выяснить некоторые подробности строительства. В частности, как пишет издание, площадь реставрируемого участка составит почти 2 гектара, белокаменную палату площадью 2 тысячи квадратных метров планируют переделать в гостиницу для высокопоставленных гостей патриарха, а сама резиденция будет оснащена системой электронного управления. Кроме того, для главы РПЦ выроют пруд площадью 25 квадратных метров.

The Bell отдельно отмечает, что о планах разместить в Пушкине резиденцию патриарха ещё шесть лет назад сообщала "Российская газета", которая цитировала руководителя пресс-службы Московской патриархии Владимира Вигилянского. Он сетовал, что "в Петербурге нет патриаршей резиденции", назвав это "упущением", "ведь патриарх Кирилл ведёт в Северной столице активную деятельность и только в октябре приезжает в неё уже в пятый раз".

В свою очередь, в Управлении делами президента Российской Федерации опровергли информацию, опубликованную изданием The Bell. На просьбу Радио Свобода прокомментировать строительство резиденции для патриарха там отметили, "что ведут работы по реконструкции в режиме сохранения объектов культурного наследия", и что "комплекс предназначен для пребывания высших должностных лиц государства и приглашённых гостей, в том числе – зарубежных делегаций на период их пребывания на территории Санкт-Петербурга". При этом в управделами признали, что "в комплексе предусмотрено пространство и для использования Русской Православной Церковью, в том числе при нахождении там патриарха".