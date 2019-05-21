Госдума приняла закон о допуске родственников в реанимацию

Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации и палате интенсивной терапии.

Действие закона распространяется на родителей, других членов семьи и законных представителей, сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента. Там утверждают, что ранее подобные решения часто оставались "жестом доброй воли главного врача".

Порядок доступа к пациентам должно разработать Министерство здравоохранения. В августе 2018 года это ведомство рекомендовало больницам пускать родственников к пациентам в реанимации, но эта рекомендация не является обязывающей.