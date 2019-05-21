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"Мемориал" признал политзаключёнными 24 крымских татар

Обвиняемые в участии в Хизб ут-Тахрир в Кировском райсуде Ростова-на-Дону, май 2019 года

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Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными крымских татар, которые были задержаны в конце марта по обвинению в участии в исламской организации Хизб ут-Тахрир. В 2003 году Верховный суд России запретил её деятельность на территории страны.

В "Мемориале" заявили, что считают безосновательным
объявление Хизб ут-Тахрир террористической организацией, отметив, что Россия - единственное государство в мире, признавшее её таковой.

"Ни в одном из известных нам уголовных дел, в рамках которых за решёткой оказались уже более 250 мусульман, нет признаков не только терроризма, но и подготовки или хотя бы обсуждения терактов и применения оружия", - говорится в официальном сообщении правозащитного центра.

"Мемориал" потребовал немедленного освобождения участников Хизб ут-Тахрир и прекращения их уголовного преследования.

В марте 2019 года в аннексированном Россией Крыму прошли массовые обыски, после которых были задержаны двадцать крымских татар. Спустя несколько дней в Ростове-на-Дону и на границе с Херсонской областью были задержаны ещё четверо. Один из них, Роим Айвазов, впоследствии рассказал в суде, что сотрудники ФСБ имитировали его расстрел, чтобы вынудить подписать признательные показания.

Всех задержанных обвиняют в участии в террористической организации.

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