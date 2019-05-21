Игрок "Арсенала" не поедет на финал Лиги Европы из-за возможной атаки

Футболист лондонского клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы, который пройдет в столице Азербайджана Баку. Руководство команды приняло решение не включать игрока в заявку, однако не указало по какой именно причине.

Ранее издание The Times сообщало, что в клубе опасаются возможной атаки на Мхитаряна из-за того, что он посещал Нагорный Карабах, который власти Азербайджана считают оккупированной территорией. Армянский полузащитник якобы пропустит игру по соображениям безопасности. Представители "Арсенала" и футболист выразили сожаление из-за сложившейся ситуации.

Руководство клуба требовало от УЕФА и руководства Азербайджана гарантии безопасности для Мхитаряна. Власти страны заявляли, что футболисту ничего не будет угрожать. Ранее Мхитарян уже пропускал игру в Азербайджане во время группового этапа Лиги Европы.

Матч между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси" станет первым европейским клубным финалом, сыгранным в Азербайджане. Игра пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Территория Нагорного Карабаха с начала 1990-х годов контролируется правительством непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которое поддерживает Армения. В Азербайджане за посещение этого региона без ведома местных властей предусмотрена уголовная ответственность.