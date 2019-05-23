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История

Город сирот. Фильм об американском приюте для армянских детей

Фотография начала 20-го века. Сироты перед приютом создали живую надпись "Америка, мы благодарим тебя".

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В 1915 году, во время Первой мировой войны, в Османской империи начались массовые убийства и преследования армян, которые теперь во многих странах мира признаны геноцидом. В результате резни сотни тысяч армянских детей стали сиротами. Многие из них спаслись от смерти в американских сиротских приютах. Самый большой из них был создан в Александрополе (ныне армянский город Гюмри) – в приюте нашли убежище свыше 30 тысяч детей.

Фильм Гарри Тамразяна.

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