Город сирот. Фильм об американском приюте для армянских детей

В 1915 году, во время Первой мировой войны, в Османской империи начались массовые убийства и преследования армян, которые теперь во многих странах мира признаны геноцидом. В результате резни сотни тысяч армянских детей стали сиротами. Многие из них спаслись от смерти в американских сиротских приютах. Самый большой из них был создан в Александрополе (ныне армянский город Гюмри) – в приюте нашли убежище свыше 30 тысяч детей.
Фильм Гарри Тамразяна.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.