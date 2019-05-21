Портреты в генеральской форме и пачки долларов: что нашли у замгубернатора

При обыске у замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша нашли крупные суммы наличных в рублях и иностранной валюте, коллекцию ювелирных изделий и дорогих часов, а также несколько картин, на которых чиновник изображён в генеральской форме царских времён.

Во вторник утром Сидаш был задержан в своём особняке по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее, 29 марта, был задержан его подчинённый, экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, которого обвиняют по той же статье уголовного кодекса. Обоим чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Безуглов принял и оплатил поставку дорогого крупнозернистого песка для благоустройства территории рядом со стадионом "Ростов-Арена", на котором проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом строители использовали при работах совсем другой материал - мелкофракционный песок низкого качества. Согласно заключению экспертов, разница в стоимости материалов составила 223 миллиона рублей. О конкретной роли в этом деле Сергея Сидаша пока не сообщается.

Сидаш занял пост заместителя губернатора Ростовской области в 2016 году, до этого он в течение пяти лет был министром жилищно-коммунального хозяйства региона. На должности замгубернатора он курировал вопросы ЖКХ и строительства.

Во вторник СМИ также сообщили, что при обыске в особняке полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении взяток, помимо 12 миллиардов рублей были обнаружены несколько дорогих автомобилей, квадроцикл и снегоход.