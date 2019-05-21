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Палки в колеса Владимиру Зеленскому

Встреча Владимира Зеленского с руководителями фракций

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Кто и как будет мешать работать новому президенту Украины?

Политик Владимир Милов, гражданский активист Павел Шелков, публицист Леонид Швец, депутат Верховной Рады Анна Гопко обсуждают: нравятся ли планы Владимира Зеленского украинской политической элите. Ведущая Елена Рыковцева. Начало в 19.05

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