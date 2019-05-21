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США ввели санкции против разработчика комплекса "Панцирь-С"

Сборка ракетного комплекса С-300

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Госдепартамент США ввёл санкции против нескольких предприятий военно-промышленного комплекса России.

В чёрный список, в частности, попали Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в Туле, занимающееся разработкой зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С", и входящий в концерн "Алмаз-Антей" московский завод "Авангард" - он, в свою очередь, является единственным производителем ракет для зенитных систем С-300 и С-400.

Согласно документу, американским компаниям и военным ведомствам запрещается вступать в торговые отношения с вышеуказанными российскими компаниями. Также отменяются все уже заключённые с ними сделки.

Санкции введены за нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Они вступят в силу с 22 мая и будут действовать два года с возможностью продления.

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