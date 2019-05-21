В тоннеле московского метро застряла почти тысяча человек

В Москве в тоннеле на Солнцевской линии метро застряло три состава с пассажирами. Под землей оказались около тысячи человек. Инцидент произошел якобы из-за технической неисправности в контактном рельсе.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что причиной остановки стала неисправность состава. Поезд застрял около семи часов вечера по московскому времени между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Пассажиры провели под землей несколько часов, прежде чем их начали эвакуировать. По информации Московского метрополитена, людей доставили до станций с помощью исправных поездов.

Движение на Солнцевской линии метро частично остановлено. Поезда не ходят от станции "Раменки" до "Хорошевской". В твиттере Московского метро сообщается, что за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.