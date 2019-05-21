В Каннах состоялась премьера нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Девятая картина знаменитого режиссера, автора "Криминального чтива" и "Убить Билла" – одна из самых ожидаемых премьер 72-го Каннского кинофестиваля.

Перед премьерой режиссёр обратился к прессе с просьбой не выдавать сюжетные повороты фильма. Тарантино написал в твиттере и инстаграме: "Я люблю кино, вы любите кино; это путешествие, во время которого вы узнаете впервые весь сюжет. Съемочная труппа и актеры тяжело работали над тем, чтобы создать что-то оригинальное, и я всего лишь прошу всех избежать раскрытия каких-либо поворотов, которые затем помешают зрителям увидеть фильм теми же глазами, что и вы". Впервые за многие годы с аналогичным обращением к журналистам обратились представители фестиваля со сцены зала "Дебюсси", где проходил пресс-показ.

По традиции сценарий Тарантино написал сам. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Действие происходит в 1969 году, в переходное время для голливудского кинематографа. Ди Каприо играет актера Рика Далтона, прославившегося в телевизионных вестернах, которому тяжело даётся переход в большой кинематограф. Его образ вдохновлен жизнью Берта Рейнольдса. Бред Питт исполнил роль его двойника-каскадера, ближайшего друга и по совместительству водителя; его прототипом стал Хэл Нидэм. В соседнем доме с Далтоном живут Роман Полански и Шерон Тейт. Он мечтал бы сняться у Полански, но в итоге, переживая из-за разваливающейся карьеры, Далтон соглашается отправиться в Италию и сыграть в спагетти-вестернах Серджо Корбуччи и Джорджо Феррони. Кинематограф – пространство воображения и мечты, но не стоит реальная жизнь вокруг вымышленного и замкнутого мира Голливуда: друзья всё время встречают странных девушек-хиппи из "семьи" Чарльза Мэнсона.

Напоминающий больше всего "Криминальное чтиво", "Однажды в Голливуде" – синефильское посвящение американскому кино. Тарантино снял для него множество фрагментов из вымышленной фильмографии Рика Далтона, играя с разными жанрами (от вестерна до мюзикла) и соотношением сторон кадра. Это единственная картина всего фестиваля, которую демонстрируют с 35-мм плёнки.

В России "Однажды в Голливуде" выйдет 8 августа 2019 года.

В конкурс 72-го Каннского кинофестиваля отобран 21 фильм. Из них нет ни одного из России. В жюри вошли режиссёры Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Павел Павликовски ("Ида"), Келли Райхардт ("Венди и Люси"), Аличе Рорвахер ("Чудеса"), Робен Кампийо ("120 ударов в минуту"), а также художник и режиссер Энки Билал, актриса Эль Фэннинг и актриса и режиссер из Сенегала Маймуна Н'Диайе. Председатель международного жири – Алехандро Гонсалеса Иньярриту ("Сука-любовь", "Бёрдмэн"). Квентин Тарантино уже получал в 1994 году "Золотую пальмовую ветвь" за свой дебют "Криминальное чтиво". После этого он дважды участвовал в конкурсе фестиваля с картинами "Доказательство смерти" (2007) и "Бесславные ублюдки» (2009), оставшимися без наград.

Победителей фестиваля объявят вечером 25 мая.