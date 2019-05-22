НАК: во Владимирской области убиты подозреваемые в подготовке теракта

В городе Кольчугино Владимирской области полицейские убили двух человек, которые, предположительно, планировали теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Ранее в регионе ввели режим контртеррористической операции. В ночь на среду подозреваемые были блокированы спецназом в частном доме в городе Кольчугино. Они отказались сдаться и открыли стрельбу. Никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей не пострадал.

В доме, где укрывались подозреваемые, обнаружены оружие и боеприпасы, самодельная бомба и экстремистская литература.

Личности убитых предварительно установлены. По данным НАК, они являлись участниками террористической организации, имевшими контакты за пределами России, и готовили теракт в месте массового пребывания людей. Другие подробности не сообщаются.