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Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили к психиатру

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Французская полиция направила в психиатрическую больницу предполагаемого гражданина России, который в понедельник 20 мая забрался на Эйфелеву башню и не спускался с нее в течение шести часов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в полиции.

Личность задержанного не раскрывается, однако ранее французский канал BFM сообщал, что он — гражданин России, пытавшийся получить во Франции убежище. Как ему удалось преодолеть системы безопасности — неизвестно. После инцидента Эйфелева башня была закрыта для приёма туристов в понедельник. Во вторник забравшийся на неё мужчина был допрошен в полиции.

Против него могут быть выдвинуты обвинения в незаконном проникновении на территорию объекта культуры.

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