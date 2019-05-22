Суд во Владивостоке взыскал 25 тысяч рублей с журналистки Екатерины Фёдоровой, которая обвинила соучредителя PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Фёдорову признали виновной в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Мигунова. Об этом она сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии".
По словам журналистки, с её подруг также взыскали компенсации за репосты записи об изнасиловании. Их обязали выплатить по пять тысяч рублей.
Фёдорова написала у себя в фейсбуке, что планирует подать апелляцию.
- В начале января Екатерина Фёдорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов ее изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".
- Мигунов в ответ на обвинения Фёдоровой, заявил, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова журналистки он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью".
- Мигунов требовал взыскать с журналистки 1 млн рублей, а с двух её подруг, которые сделали репост сообщения, по 500 тысяч рублей.
Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи". Сотрудничала с сайтом "Сибирь.Реалии", с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.