Суд во Владивостоке взыскал 25 тысяч рублей с журналистки Екатерины Фёдоровой, которая обвинила соучредителя PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Фёдорову признали виновной в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Мигунова. Об этом она сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии".

По словам журналистки, с её подруг также взыскали компенсации за репосты записи об изнасиловании. Их обязали выплатить по пять тысяч рублей.

Фёдорова написала у себя в фейсбуке, что планирует подать апелляцию.

В начале января Екатерина Фёдорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов ее изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".

Мигунов в ответ на обвинения Фёдоровой, заявил, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова журналистки он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью".

Мигунов требовал взыскать с журналистки 1 млн рублей, а с двух её подруг, которые сделали репост сообщения, по 500 тысяч рублей.

Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи". Сотрудничала с сайтом "Сибирь.Реалии", с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.