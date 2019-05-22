В Челябинске прекращено дело в отношении 22-летнего анархиста

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Челябинска, анархиста Михаила Перкова, которого подозревали в применении насилия к двум сотрудникам Центра по противодействию экстремизму. Об этом сообщает адвокат правозащитной организации "Агора" Андрей Лепехин.

По версии следствия, 6 октября 2018 года Перков распылил газ из баллончика в лица двух оперуполномоченных Центра "Э". Те совместно с ФСБ проводили оперативно-розыскное мероприятие в отношении другого анархиста – 23-летнего Дмитрия Цибурского. Сотрудники правоохранительных органов считают, что Цибурский и Перков в тот вечер написали на трансформаторной будке "Наша бедность – их прибыль. Пенсионная реформа".

В Следственном комитете сочли, что Перков, используя баллончик, мог "добросовестно заблуждаться" относительно того, что перед ним сотрудники МВД, так как они не представились, не показали удостоверение и не были одеты в форму.

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого, заявили в СК. Уголовное преследование анархиста прекращено за отсутствием состава преступления.