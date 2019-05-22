В Тюмени суд оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера из Ростова Виктора Моца, который организовал встречу со своими подписчиками из социальных сетей. Об этом сообщает Znak.com.

Моц увлекается автозвуком. Вечером 21 мая он организовал в Тюмени встречу со своими подписчиками и читателями из социальных сетей. Часть из них приехала на машинах, и это, по версии полиции, создавало помехи для проезда других автомобилей.

На Моца составили протокол по статье "организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".