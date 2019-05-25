От «Бригады» к Достоевскому. Екатерина Гусева. Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности» – звезда театра и кино Екатерина Гусева.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 25 мая 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова актриса и певица Екатерина Гусева
В новом выпуске «Культа личности» – звезда театра и кино Екатерина Гусева.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 25 мая 2019 года в 20.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.