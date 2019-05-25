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Культ личности

От «Бригады» к Достоевскому. Екатерина Гусева. Эфир в 20:05

Актриса Екатерина Гусева

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В гостях у Леонида Велехова актриса и певица Екатерина Гусева

В новом выпуске «Культа личности» – звезда театра и кино Екатерина Гусева.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 25 мая 2019 года в 20.05

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