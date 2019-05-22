Минюст повторно отказал в регистрации "Партии перемен" Гудкова

Министерство юстиции России повторно отказало в регистрации "Партии перемен" Дмитрия Гудкова. Об этом политик написал у себя в Фейсбуке, подчеркнув, что деятельность партии из-за этого фактически "заморожена" на ближайшие три месяца.

Это означает, что партия не сможет выдвигать кандидатов на сентябрьских выборах, подчеркнул Гудков. Кандидаты от "Партии перемен" будут избираться в Мосгордуму как самовыдвиженцы.

В Липецке соратники Гудкова поддержат кандидата в губернаторы Олега Хомутинникова, на выборах в городскую думу в Ростове-на-Дону – Анастасию Шевченко, а в Санкт-Петербурге – муниципальную команду "Объединенных демократов".

Дмитрий Гудков также заявил о готовности поддержать списки союзников "Партии перемен" в других регионах. Комментируя дальнейшую судьбу партии, он заявил, что в августе нужно провести новый съезд – уже третий за это год – и ответить на претензии Минюста. Их политик считает абсурдными и формальными и называет их "придирками".

"Например, прописанный в Подмосковье член московского отделения не доказал, что «преимущественно живёт в Москве». Видимо, не собрал свидетельские показания соседей", – написал Гудков. В беседе с МБХ-Медиа он отметил, что ведомство не устроили исправления, ранее внесённые в устав партии.

В конце апреля Роскомнадзор отказал в выдаче лицензии СМИ газете экс-депутата Госдумы и председателя "Партии перемен" Дмитрия Гудкова. Отказ тогда объяснили тем, что главный редактор газеты не доказал отсутствие у него двойного гражданства. Гудков выразил недоумение такой мотивировкой, отметив, что ему непонятно, как вообще это доказать. "Если ходить по посольствам всех государств, которые есть в Москве, то этих посольств меньше, чем стран в мире", ­­– заявил председатель "Партии перемен".