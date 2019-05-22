Верховная Рада отказалась менять избирательное законодательство

Депутаты Верховной Рады Украины на внеочередном заседании в среду, 22 мая, не внесли в его повестку дня законопроект вступившего на этой неделе в должность президента страны Владимира Зеленского о коррективах в действующее избирательное законодательство. "За" проголосовали лишь 92 из необходимых минимум 226 парламентариев.

Глава государства предлагал отказаться от выборов депутатов в одномандатных округах, сохранить закрытые партийные списки (хотя ранее выступал за проведение выборов по открытым спискам, – прим.Ред.) и снизить с пяти до трех процентов проходной барьер для партий.

Многие выступавшие в Раде напомнили о рекомендации международных организаций не изменять избирательное законодательство даже за год до выборов. Новые правила отказались поддержать, в том числе, и две крупнейшие фракции: "Блок Петра Порошенко – Солидарность" и "Народный фронт". Глава парламента Андрей Парубий вынужден был закрыть внеочередное заседание ВР.

Таким образом, досрочные парламентские выборы в Украине пройдут по старой системе: половину депутатов будут выбирать в одномандатных округах, половину – по закрытым партийным спискам с пятипроцентным избирательным барьером.

21 мая украинский президент подписал указ о прекращении полномочий нынешней Верховной Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Свое решение Зеленский пояснил низким доверием граждан к парламенту, а юридической причиной роспуска назвал отсутствие парламентского большинства. В команде Зеленского заявляют, что коалиция распалась не в этом месяце, как объявила 17 мая фракция "Народный фронт", а еще в начале 2016 года.

Президентский указ в Конституционном суде Украины намерены обжаловать ряд депутатов, включая и председателя Верховной Рады Андрея Парубия. "Уверен, что президент будет отвечать перед законом за свое антиконституционное решение", – заявил Парубий на внеочередном заседании, добавив при этом, что у действующего главы государства нет полномочий утверждать об отсутствии правящей коалиции в Раде.

Тем не менее, все политические силы, представленные в парламенте, согласись с проведением досрочных выборов и уже готовятся к ним. Как свидетельствуют последние социологические опросы, партия Зеленского "Слуга народа" – фаворит фактически начавшейся парламентской гонки. "Слугу народа" готовы поддержать более сорока процентов украинцев.

Уверенно можно утверждать и о прохождении в Раду и еще трех партий: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "Блока Петра Порошенко – Солидарность". Данные опросов свидетельствуют, что каждая из этих политических сил претендует примерно на десять процентов голосов избирателей.

Среди главных интриг выборов – удастся ли в новой Раде сформировать пропрезидентское большинство и окажется ли в новом парламенте недавно созданная партия "Голос" во главе с отказавшимся баллотироваться на пост президента страны фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.