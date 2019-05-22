Суд в Калмыкии утвердил приговор против ФСИН за избиение заключенного

Верховный суд Калмыкии утвердил приговор в отношении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщила юрист Виктория Шевелева. Судьи первой инстанции обязали ФСИН выплатить 50 тысяч рублей бывшему заключенному, которого сотрудник колонии пытался задушить.
По словам юриста "Зоны права", осуждённый Ахмед Салиев требовал назначить ему компенсацию в размере 2 миллионов рублей. По мнению Шевелевой, такая сумма соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по аналогичным делам. В связи с отказом пересмотреть решение первой инстанции защита намерена подать жалобу в ЕСПЧ, рассказала юрист.
В феврале этого года Элистинский городской суд обязал ФСИН выплатить Ахмеду Салиеву 50 тысяч рублей компенсации. Тогда защита решила обжаловать приговор.
- Судом установлено, что в ноябре 2016 года сотрудник исправительной колонии в Элисте Алексей Мутулов в служебном кабинете без законных оснований стал душить заключенного Ахмеда Салиева. Затем Мутулов семь раз ударил его по лицу и в область грудной клетки.
- Согласно показаниям свидетелей, Мутулов прекратил насилие не по собственному желанию, ему помешали его коллеги, находившиеся в помещении. После этого у потерпевшего зафиксировали телесные повреждения.
- Сотрудника ФСИН Алексея Мутулова обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2018 году суд приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему работать в правоохранительных органах в течение двух лет.