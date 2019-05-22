Суд в Калмыкии утвердил приговор против ФСИН за избиение заключенного

Верховный суд Калмыкии утвердил приговор в отношении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщила юрист Виктория Шевелева. Судьи первой инстанции обязали ФСИН выплатить 50 тысяч рублей бывшему заключенному, которого сотрудник колонии пытался задушить.

По словам юриста "Зоны права", осуждённый Ахмед Салиев требовал назначить ему компенсацию в размере 2 миллионов рублей. По мнению Шевелевой, такая сумма соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по аналогичным делам. В связи с отказом пересмотреть решение первой инстанции защита намерена подать жалобу в ЕСПЧ, рассказала юрист.

В феврале этого года Элистинский городской суд обязал ФСИН выплатить Ахмеду Салиеву 50 тысяч рублей компенсации. Тогда защита решила обжаловать приговор.