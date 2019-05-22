В S7 заявили о миллиардных убытках в авиаотрасли

Гендиректор авиакомпании S7 Airlines заявил о том, что возможности авиаперевозчиков России поддерживать доступные цены на билеты на сегодняшний день исчерпаны.

Выступая на Сибирском транспортном форуме, Владимир Объедков объявил, что в прошлом году убытки в авиационной отрасли составили 50 миллиардов рублей, что стало антирекордом. В этих условиях, по его словам, "если меры государственной поддержки не будут усилены и не будут более адресными, то "от доступных тарифов для пассажиров придётся отказаться".

Как сообщало издание РБК, в середине марта Министерство транспорта предлагало обнулить налог на добавленную стоимость на все внутренние авиарейсы. Таким образом, в ведомстве рассчитывали поддержать перевозчиков и предотвратить рост тарифов.

В апреле правительство поддержало нулевую ставку НДС только на рейсы, пункты отправления и назначения которых расположены вне Москвы.