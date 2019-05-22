На пути к цифровой диктатуре: как собрать досье на каждого

В последний понедельник мая, в 18:30 в прямой эфир "Свободы" выйдет новый проект Русской службы: экономический публицист Максим Блант представит программу "Деньги на Свободе". Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Что и кто им угрожает? Как не потерять, а в идеале ещё и заработать?​ Сегодня мы представляем вам пилотный выпуск программы.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подготовил законопроект о цифровом профиле. Речь идет о базе данных, в которой будет храниться вся юридически значимая информация о человеке. Эта же информация будет храниться на электронных удостоверениях личности или паспортах. Представлять собой они будут пластиковые карты со встроенным чипом. Доступ и даже совершение юридически значимых действий будут возможны с мобильного телефона.

Видеоверсия программы

Тестирование цифрового профиля начнется уже в конце этого года. Начать постепенный перевод россиян на электронные паспорта правительство планирует с 2021 года. А единая информационная платформа, в которой будет собрана вся информация о гражданах, должна заработать в 2023 году.

Беспечность во взаимоотношениях с “Большим братом” безо всякого экстремизма может выйти боком примерно трети из тех, кто предпочел удобство

С одной стороны, может показаться, что ничего радикально нового не появится. Уже сейчас действует портал Госуслуги, где хранится очень много информации практически обо всех российских гражданах. Там же фиксируются взаимоотношения с налоговой, пенсионным фондом, судебными приставами и правоохранительными органами, выписанные и оплаченные или просроченные штрафы. Просто данные всех министерств и ведомств будут окончательно собраны в одном месте. Процесс, который начался еще в 2009 году с появления Госуслуг, придет к логическому завершению.

На выходе мы получим супербазу, в которой будет собрано и сгруппировано подробнейшее досье на каждого. Из него можно будет узнать, кто, где и с кем живет, чем владеет, где работает и сколько зарабатывает. Платит ли налоги и взносы в пенсионный фонд. Ездит ли за границу и по какой надобности. И еще массу других подробностей о гражданах.

Директор Founder Institute Moscow Дмитрий Гордиенко о неизбежности цифрового профиля:

И ладно бы доступ к этим досье был только у государственных органов – они давно причисляют себя к разряду семейных гинекологов, от которых не должно быть никаких секретов. Но полистать досье смогут и коммерческие структуры. Такие, например, как банки и страховые компании.

Авторы концепции цифрового профиля и разработчики законопроекта напирают на его удобство. Никаких очередей, никакого личного общения с чиновниками. Сидишь себе на диване, стучишь по клавишам и получаешь хоть кредит, хоть новое водительское удостоверение взамен просроченного. А всевозможные справки и вовсе уйдут в прошлое. Те, кто их раньше требовал, сами войдут в базу и узнают всё, что их интересует. Правда узнают они и то, чем им интересоваться в принципе по статусу не положено. И не только они. Но это так, издержки.

Директор Founder Institute Moscow Дмитрий Гордиенко о борьбе за право на приватность:

Удобство и эффективность цифровых технологий оспаривать бессмысленно. И все-таки есть несколько соображений, заставляющих не столько радоваться этому нововведению, сколько его опасаться.

Объединяет базы данных на единой платформе и Банк России. Свой сегмент цифрового профиля граждан ЦБ должен был запустить в тестовом режиме в мае этого года. И это означает, что в одном месте появляется полная информация о финансовой жизни граждан. По крайней мере, той ее части, которая ведется через банки.

Сначала вы остаетесь без денег, а потом только банк начинает разбираться

Это ставит клиентов банков в полную финансовую зависимость от Росфинмониторинга. Ведомство это призвано защищать Родину от финансирования терроризма и экстремизма. А также отмывания, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Но трактовать все эти страшные определения чиновники могут весьма вольно. При желании полстраны можно в экстремисты записать.

Но даже и этого не требуется. Беспечность во взаимоотношениях с “Большим братом” безо всякого экстремизма может выйти боком примерно трети из тех, кто предпочел удобство. Примерно треть переводов с карты на карту подпадает под уклонение от уплаты налогов. Банки могут и даже обязаны блокировать любые счета и операции, которые кажутся им подозрительными. Иными словами, сначала вы остаетесь без денег, а потом только банк начинает разбираться. Теоретически достаточно перевести деньги без указания источника или назначения платежа, и банк может заподозрить вас в отмывании денег. Блокировка карты или счета – далеко не самое страшное, что может произойти в этом случае. Гораздо хуже, если Росфинмониторинг, который банк известит о ситуации, включит вас в черный список. В этом случае открыть счет в любом другом банке или получить кредит будет весьма небанальной задачей.

В марте Совет Федерации одобрил поправки в "антиотмывочное" законодательство, в соответствии с которыми работающие на нас и действующие от нашего имени люди обязаны инициировать блокировку наших денег. Причем делать это они должны, не ставя заранее в известность своих клиентов.

Сегодня дела обстоят таким образом: всё, что известно государству, рано или поздно становится известно всем желающим. За примером далеко ходить не надо. Буквально в тот же день, когда появилось сообщение о новом законопроекте, разразился очередной скандал с хранением персональных данных. Выяснилось, что в государственных информационных системах в открытом доступе хранится личные данные 350 тысяч человек, включая Анатолия Чубайса, Аркадия Дворковича, Александра Жукова, Владимира Соловьева: паспортные данные, СНИЛС, контакты, место работы – все, что может понадобиться злоумышленникам. Сформировав определенным образом запрос, можно получить доступ более чем к двум миллионам записей. Чубайсу с Дворковичем это, возможно, и безразлично. Но некоторым от такой публичности может стать несколько не по себе. Особенно если будут "слиты" не только СНИЛС или номер паспорта, но и полное досье.

Наличие у государства всей полноты информации о гражданах будет для чиновников непреодолимым соблазном этой информацией воспользоваться. Причем не только для более быстрого и качественного оказания госуслуг, но и для стимулирования “правильного” и наказания за “неправильное” поведение.

Такого рода социальная инженерия вовсе не фантастика. Это уже реальность, которая существует, например, в Китае, где действует система социального кредита:

Хотят ли китайцы или россияне превращаться в собак Павлова, у которых кнутом и пряником вырабатывают нужные государству социальные рефлексы, никто не спрашивает. Лично я считаю, что система абсолютной информированности государства обо всех аспектах жизни граждан допустима только в одном случае. Если государство на словах и на деле руководствуется исключительно интересом каждого гражданина. Не большинства, не общества в целом. Под разговоры о благе большинства совершались самые страшные преступления в истории. Пока же в России государство - сущность, которая обладает собственными интересами. И эти интересы обычно перевешивают интересы граждан. К сожалению, цифровые технологии в России, да и не только, развиваются гораздо быстрее общественных институтов.

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