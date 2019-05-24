Геббельсёныши. Роман Арбитман – о сетевых "троллях"

До прошлой недели я не очень хорошо представлял себе, как работают в России так называемые ольгинские тролли. То есть я, как и многие, слышал, конечно, что где-то в Петербурге существует некая "фабрика", вроде бы принадлежащая "повару Путина" Евгению Пригожину, и что на этой "фабрике" изготавливают в массовом порядке фейковые новости и антиоппозиционные комменты. Однако на практике мне почти не приходилось сталкиваться с этой публикой: два-три дежурных "кремлебота" в Twitter-ленте не в счёт.

И вот повезло. Я написал роман, политический и фантастический одновременно. Я, собственно, и раньше писал такие романы и даже завел для этого alter ego по имени Лев Гурский. По легенде, Гурский жил в США, однако легенда рассыпалась уже в конце 90-х после выхода сериала по моей книге, когда саратовская прописка писателя Leo Gursky перестала быть тайной. Надо заметить, что до сих пор литература моя, по счастью, не интересовала никаких троллей – ни сказочных, ни "ольгинских". Всё изменилось в мае 2019 года, когда я имел неосторожность подтвердить в эфире одной московской радиостанции: да, прототипами нескольких положительных героев моей новой книги "Корвус Коракс" действительно стали политик Алексей Навальный и его команда.

Уточню для ясности: я с уважением отношусь к Алексею Анатольевичу и его благородной деятельности, но роман всё-таки не про него и не про его Фонд борьбы с коррупцией. Сюжетных линий в книге много. Прежде всего, мне хотелось написать об альтернативном настоящем: хотя в романе оно авторской волей лишено всех современных гаджетов, в кремлевских кабинетах сидят те же чиновники пусть не с ноутбуками, а с арифмометрами, но, главное, с такими же мозгами. А еще хотелось написать о таком опасном будущем, которое мало предвидеть – его, как завещал нам Рэй Брэдбери, надо предотвратить. Удалось ли автору осуществить свой замысел? Чтобы ответить на этот вопрос, книгу необходимо как минимум прочесть. Однако на "фабрике троллей" не читают. Там пишут. Роковая фамилия была произнесена, услышана, и этого оказалось достаточно, чтобы "ольгинские" сделали стойку.

Судя по первым текстам, которые выдала "фабрика", там поначалу царило некоторое замешательство. С фантастикой работнички дела не имели; как на неё реагировать, толком не знали. А потому выбрали привычную схему: "рука Госдепа". Один из комментаторов, например, писал (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): "Связь анонсированного произведения с западом становится очевидна, если попробовать узнать немного об авторе романа. Лев Гурский – псевдоним Романа Арбитмана, иммигрировавшего из России в США в 80-е годы. Очевидно, что написание романа, главным героем которого является финансируемый западными политиками оппозиционер – лишь попытка проявления "мягкой силы" Запада...". Следующий "тролль" (на другом сайте) подхватывал: "Кажется, кто-то в США очень хочет пропиарить своего ставленника и использует для этой цели литературное произведение. (...) Речь идет о различного рода НКО, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России". А третий и четвертый успокаивали публику: дескать, ничего у звездно-полосатых злодеев не вышло, так как дело поручено "малоизвестному писателю Льву Гурскому, до этого издавшего лишь несколько второсортных романов", которые "ни в Америке, ни тем более в России (...) популярностью не пользуются". В общем, глупый Госдеп нанял для своей ужасной диверсии "горе-автора" из Нью-Йорка и, естественно, проиграл...

Я понадеялся, что этими ритуальными плясками всё и завершится. Но ошибся. Похоже, на "фабрике" быстро смекнули, что американская страшилка – приём слишком избитый. Буквально за день в Ольгине родился новый фейк, куда более феерический: оказывается, Арбитману-Гурскому заплатил не Госдеп, а непосредственно сам Навальный! Сколько? Да миллион рублей. За что? За то, что автор фантастического романа "о Навальном" поместил на обложке книги его фотографию! В сети замелькали однотипные заголовки: "Сказочный" Навальный отдал миллион за свой портрет на обложке фантастического романа" (сайт InterRight), "Навальный заплатил миллион за книжную славу и стал прототипом монстра в фантастическом романе" (интернет-издание "Госновости"), "Пиар оппозиции через второсортные романы: лицо Навального поместят на обложки книг" (сетевое издание YouTV), "Навальный заплатил миллион, чтобы попасть в фантастический роман в образе монстра" (интернет-издание "Газета DAILY") и даже "Чванный Навальный дал миллион саратовскому литератору, чтобы стать "фантастической тварью" (информация на Maxpark). Откуда, в чьей голове возникли эти дивные выдумки – про цифру с шестью нулями, про фото оппозиционера на обложке? Думаю, авторы переняли тактику у гоголевского Ноздрёва: чтобы вранье стало убедительным, оно должно быть украшено столь же выдуманными деталями.

Чем более дурацкой выглядит новость, тем сильнее она запоминается

Названия большинства фейковых "ольгинских" сайтов и сетевых изданий маскируются под настоящие. Пока не начнешь внимательно просматривать контент и не обнаружишь, что все публикуют, с небольшими изменениями, одни и те же тексты, названия этих ресурсов выглядят солидно, даже внушительно: "Госновости", "Государственные вести", "Газета DAILY" (нечто среднее между "Газетой" и "Коммерсантом-DAILY"), "ПолитРоссия", "Новые Ведомости", "Око Планеты" и пр. Некоторые подписи под материалами явно придуманы (Роман Фандорин или Денис Давыдов), но большинство выглядят вполне нейтральными (Петр Ветров, Артем Никулин, Ксения Мальцева).

Еще одна методика этих "журналистов" – разбавлять свой вымысел реальной (хотя обычно урезанной) цитатой из высказывания какого-нибудь реального, но доверчивого ньюсмейкера. В данном случае таковым стал фантаст Сергей Лукьяненко. У него "ольгинские" технологи спросили: как он относится к появлению портрета Навального на обложке книги Гурского и притом за деньги? ("Журналист сообщил, как об общеизвестном факте", – позже посетовал сам писатель в соцсети). А после того как Лукьяненко, не разобравшись, дал комментарий, "тролли" стали ссылаться на слова фантаста как на авторитетный источник ими же придуманной информации ("Признанный мастер фантастического жанра считает, что Навальный, скорее всего, заплатил Гурскому, чтобы тот разместил фотографию блогера на обложке своего романа", и т.п.). Казалось бы, мы живем не во времена Ноздрёва, и погуглив, за пару секунд любой легко найдет в сети обложку книги и обнаружит, что фотографии политика там просто нет. Но далеко не всякий будет смотреть. Да и вообще: чем более дурацкой выглядит новость, тем прочнее она запоминается. Доктор Геббельс был не дурак…

В своей предыдущей колонке для сайта "Свободы" я рассказывал о том, как после выступления на мирном оппозиционном митинге в Саратове против меня попробовали возбудить административное дело. В суде оно развалилось, и меня оправдали. Просматривая теперь "ольгинские" ресурсы, я обнаружил, что в связи с вышедшим романом заодно притянуто и это происшествие. Начинали авторы с нейтрального: "В апреле текущего года местные представители правоохранительных органов пытались привлечь писателя к административной ответственности за выступление на оппозиционном митинге". Однако от публикации к публикации обличительная тональность всё возрастала: "Сам автор произведения является оппозиционером, которого недавно хотели привлечь к ответственности за незаконное выступление на митинге", "...пытались привлечь к ответственности за несанкционированные действия во время митинга", "...пытались привлечь Арбитмана к административной ответственности за участие в беспорядках на митинге", "...пытались привлечь его к административной ответственности за провокации во время акции протеста", "...неоднократно привлекался к административной ответственности за выступления на несанкционированных митингах". Ну и, наконец: "В апреле этого года Арбитман (Гурский) был задержан правоохранительными органами за провокационное выступление на оппозиционном митинге". Следующим, вероятно, должно было стать сообщение о том, как я отбываю наказание за содеянное… но тут начались известные события в Екатеринбурге. "Троллей" моментально перебросили на другой участок работы, и вся история с несуществующим на обложке мгновенно сошла на нет. Словно её никогда и не было.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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